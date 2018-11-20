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كفرمندا:شجار بين شبان يسفر عن تحطيم مركبة واضرار بالممتلكات



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شهدت بلدة كفرمندا مساء الثلاثاء شجار بين مجموعة شبان تخلله القاء حجارة ومفرقعات مما ادى الى اصابات طفيفة وتحطيم مركبة واضرار بالممتلكات .


قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وعملت على فض الشجار , يشار الى أن بلدة كفرمندا شهدت خلال الشهر الاخير عدة شجارات تخللها استعمال المفرقعات .

اهالي القرية عبروا عن استيائهم الشديد من الوضع مطالبين المسؤولين بالتحرك لحل هذه المشاكل المستمرة .
كفرمندا:شجار بين شبان يسفر عن تحطيم مركبة واضرار بالممتلكات




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