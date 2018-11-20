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المحلات التجارية في مدل عرابة تقيم احتفالا بالمولد النبوي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



شهد مدخل عرابة الرئيسي احتفالا بالمولد النبوي الشريف تحت رعاية محلات تجارية , حيث تم عرض بوفيه مفتوج ....هدايا للاطفال...حلويات مختلفة كنافه وتهدف الى خلق اجواء من المحبة ورسم الابتسامة على المشاركين بالمولد النبوي الذي كان له طعم خاص ومميز بعد ازدياد اهل الخير من المتبرعين بتوزيع الحلويات على المواطنين .






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