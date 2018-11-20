مؤنس, عبد, الحليم, يتسلّم, إدارة, مجلس, كفر, مندا, المحلي,

تسلم يوم أمس الاثنين مؤنس عبد الحليم ادارة مجلس كفر مندا المحلي ، الرئيس الجديد وصل الى مبنى المجلس المحلي بمشاركة أعضاء المجلس من الائتلاف وحشد من المؤيدين، وكان في استقباله موظفي المجلس وعدد كبير من الاهالي .

رئيس لجنة الموظفين محمود عالم رحب برئيس المجلس المحلي والأعضاء المنتخبين وتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة أهالي البلد، واكد ان الموظفين سيكونون عوناً للرئيس في أداء الخدمة ورفع مكانة كفر مندا عالياً.عضو المجلس محمد يوسف قدح اعرب عن تفاؤله بهذا اليوم بالتزامن مع ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم شكره لجمهور المؤيدين والأهالي بشكل عام، وتمنى بأن يكون الجميع عوناً وسنداً لرئيس المجلس المحلي لبناء البلد وتطويره.رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم استذكر والده رئيس المجلس المرحوم طه عبد الحليم واعماله ومشاريعه التي ساهمت في رفعة كفر مندا، كما شكر جميع رؤساء المجلس السابقين لعملهم وعطائهم اجل البلد، وبارك لجميع أعضاء المجلس المنتخبين، وجدد وعده للاهالي بأن يعمل من اجل اعمار وازدهار كفر مندا وأشار انه سيعمل على ان تكون كفر مندا عائلة واحدة.وقد تولى عرافة الاحتفال المربي عبد الرحمن عبد الحليم.