تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مؤنس عبد الحليم يتسلّم إدارة مجلس كفر مندا المحلي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تسلم يوم أمس الاثنين مؤنس عبد الحليم ادارة مجلس كفر مندا المحلي ، الرئيس الجديد وصل الى مبنى المجلس المحلي بمشاركة أعضاء المجلس من الائتلاف وحشد من المؤيدين، وكان في استقباله موظفي المجلس وعدد كبير من الاهالي .


رئيس لجنة الموظفين محمود عالم رحب برئيس المجلس المحلي والأعضاء المنتخبين وتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة أهالي البلد، واكد ان الموظفين سيكونون عوناً للرئيس في أداء الخدمة ورفع مكانة كفر مندا عالياً.

عضو المجلس محمد يوسف قدح اعرب عن تفاؤله بهذا اليوم بالتزامن مع ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم شكره لجمهور المؤيدين والأهالي بشكل عام، وتمنى بأن يكون الجميع عوناً وسنداً لرئيس المجلس المحلي لبناء البلد وتطويره.

رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم استذكر والده رئيس المجلس المرحوم طه عبد الحليم واعماله ومشاريعه التي ساهمت في رفعة كفر مندا، كما شكر جميع رؤساء المجلس السابقين لعملهم وعطائهم اجل البلد، وبارك لجميع أعضاء المجلس المنتخبين، وجدد وعده للاهالي بأن يعمل من اجل اعمار وازدهار كفر مندا وأشار انه سيعمل على ان تكون كفر مندا عائلة واحدة.

وقد تولى عرافة الاحتفال المربي عبد الرحمن عبد الحليم.




كلمات متعلقة

مؤنس, عبد, الحليم, يتسلّم, إدارة, مجلس, كفر, مندا, المحلي,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحمأورط الكرمل في حيفا مدرسة تحتفل تخريج الفوج ال 44 من طلابها مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة عماد ابو نعاج طبيب أول مرة عملية زرع فك ثلاثية ابعاد تكنولوجيا مستشفى بوريا قاسم اسدي الوالد الثاكل يوسف دير الاسد التعليم وزير التربية نقل لافتات على مداخل قرى واحة الصحراء رفض ظاهرة العنفاسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 نرجيله اعتقال أب رضيعة تدخن رفع فيديو على الفيسبوك الشرطة 5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل كفر قاسم تشييع جثمان الطالب محمد مهدي رابي طالب الشرطة تفض مظاهرة عكا اعتقال مشاركين القدس الاقصى حسام ابو بكر مدير فرع التأمين الوطني في الناصرة فقر المجمع العربي النساء العربيات مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار حيوان نيص مصائد اعتقال شاب من الرامة سلطة حماية الطبيبة شرطة لحوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com