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منفذ عملية طعن الجنود قرب بيت جالا يسلم نفسه للشرطة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصلاً لحادثة الطعن في مدخل بيت جالا قرب جبل جيلو - المشتبه يسلم نفسه للشرطة*

المشتبه بإرتكاب الطعن قام بتسليم نفسه قبل قليل لافراد شرطة حرس الحدود، في معبر راحيل في منطقة الشارع الإلتفافي لمدينة أورشليم القدس.

المشتبه من سكان الدهيشة يبلغ من العمر 20عام أحيل الى التحقيق لفحص دوافعه.

بعد عملية الطعن، لاذ المشتبه بالفرار، ومنذ ذلك الحين، قامت قوات معززة من الشرطة ومن جهاز الأمن العام،  بنشاط مكثف، في المجال الميداني والإستخبراتي، لرصد المشتبه وإلقاء القبض عليه، جهود الاي أدت في نهاية المطاف بالمشتتبه ليسلم نفسه لأفراد شرطة حرس الحدود.

من تحقيق اولي تبينت شبهة لعملية طعن إرهابية.




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