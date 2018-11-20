ريال, مدريد, يوجه, جهوده, نحو, صفقة, شتوية, ضخمة,

يبحث ريال مدريد عن تعزيز صفوفه، بالتعاقد مع نجم جديد في سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط الهجوم، بهدف إعداد الفريق بشكل قوي، للنصف الثاني من الموسم.

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" أن النادي الملكي سيوجه جهوده للتعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي، خلال انتقالات الشتاء المقبل، في ظل تأخر توقيعه على العقد الجديد مع النادي الإنجليزي، حتى الآن.وأبرزت الصحيفة تصريحات الصحفي إدواردو إندا الذي أكد خلال ظهوره في برنامج "الشيرنجيتو"، أن ريال مدريد سوف يبذل كل ما في وسعه، للتعاقد مع المهاجم البلجيكي في الميركاتو المقبل.وأشار إندا إلى استعداد إدارة الميرنجي دفع 100 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات هازارد، وهو مبلغ قد يوافق عليه مسؤولو النادي اللندني، مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب.وأوضح أن الفريق الملكي سيضغط على مسؤولي تشيلسي في الشتاء، في ظل أن اللاعب قد يخرج في الصيف المقبل مقابل مبلغ اقل، مع دنو انتهاء ارتباطه بالبلوز.وعلى الرغم من تألق كريم بنزيما في الآونة الأخيرة، واستمراره في إحراز الأهداف، ولكن المستوى المتذبذب لجاريث بيل، يدفع النادي الأبيض، للبحث عن مهاجم أو اثنين، للنصف الثاني من الموسم.وتشير التقارير إلى أنه ليس من المستبعد أن يوقع النادي مع نجمين بحجم إيدين هازارد، وماورو إيكاردي، في يناير، حينها قد يرحل ماريانو دياز على سبيل الإعارة، على الرغم من أنه ليس من المرجح أن يخرج النادي من خزائنه 200 مليون يورو لصفقات الشتاء.