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29 طفلًا قُتل منذ بداية السنة، أي ارتفاع بنسبة 10%، مقارنة بالسنة الفائتة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قُتل منذ بداية عام 2018 في حوادث طرق 30 طفلًا (0-14)، أي ما معدّله ثلاثة أطفال كلّ شهر. ويجري الحديث عن ارتفاع نسبته 15% مقارنة بالفترة الموازية من السنة الفائتة، التي قُتل خلالها 26 طفلًا، حيث إنّ هذا ما يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المنشورة احتفاءً بيوم الطفل العالميّ، المصادف يوم 20 تشرين الثانينوﭬـمبر.


هذا ويتّضح من معطيات "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء المركَزية، أنّه في العَقْد الأخير (2008-2017) أُصيب في حوادث طرق في إسرائيل نحو 31 ألف طفل، 316 طفلًا منهم قُتلوا – أي ما معدّله 31 طفلًا قتيلًا كلّ سنة، وهو تعداد صفّ تعليميّ كامل. ومن بين المصابين أُصيب 2,186 طفلًا على نحو بالغ.

إنّ المجال البلديّ يشكّل حلبة رئيسة لإصابة الأطفال في حوادث طرق. نحو 19,100 طفل أُصيب في العَقْد الأخير في حوادث طرق، في المدن وفي البلدات. 195 من بينهم قُتلوا. هذا ويُقتل، في المعدّل كلّ عام، 19 طفلًا في حوادث طرق في المجال البلديّ. وقد أُصيب في الناصرة – في العَقْد الأخير – 268 طفلًا في حوادث طرق، وأُصيب في سخنين 227، وفي أمّ الفحم 203 أطفال.
إرِز كيتا، مدير عامّ جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر): "لا يُعقل أن يُمحى كلّ عام صفّ تعليميّ كامل، لسبب حوادث الطرق. يُحظر علينا كمجتمع أن نقبل هذا المعطى المأساويّ، يُحظر على دولة إسرائيل أن تواصل إهمال أطفالنا في الشوارع. إنّه يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تطلب من جميع رؤساء البلديّات أن يقوموا بتثبيت مطبّات إبطاء في محيط المدارس وبساتين الألعاب، وفي المقابل رفع الوعي لدى الأطفال أنفسهم للأخطار التي يضعها الشارع أمامهم. إنّهم ملزمون في وزارة المواصلات التوقّف عن اتّهام الأطفال بحوادث الطرق التي أُصيبوا فيها، وتحمّل المسؤولية من أجل الاهتمام بأن يعود جميع الأطفال إلى البيت بسلام".

الناصرة هي المدينة التي أُصيب فيها أكبر عدد من الأطفال في المجتمع العربيّ

في الناصرة أُصيب 268 طفلًا (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم طفل واحد قتيل و53 مصابًا على نحو بالغ.

في سخنين أُصيب 227 طفلًا (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم طفلان قتيلان و19 مصابًا على نحو بالغ.

في أمّ الفحم أُصيب 203 أطفال (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم ثلاثة أطفال قتلى و32 مصابًا على نحو بالغ.

في باقة الغربية أُصيب 157 طفلًا (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم طفلان قتيلان و24 مصابًا على نحو بالغ.

في الجديدة المكر أُصيب 152 طفلًا (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم 16 مصابًا على نحو بالغ.

في رهط أُصيب 112 طفلًا (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم عشرة أطفال قتلى و39 مصابًا على نحو بالغ.

في شفاعمرو أُصيب 105 أطفال (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم 11 مصابًا على نحو بالغ.

في الطيبة أُصيب 104 أطفال (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم ثلاثة أطفال قتلى وأربعة مصابين على نحو بالغ.

في يركا أُصيب 104 أطفال (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم طفل واحد قتيل وعشرة مصابين على نحو بالغ.

في كفر ياسيف أُصيب 104 أطفال (0-14) في حوادث طرق في العَقْد الأخير (2008-2017)، من بينهم ستّة مصابين على نحو بالغ.





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