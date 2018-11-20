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ام الفحم تحتفل بالمولد النبوي الشريف باجواء مميزة



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بمبادرات متنوعة ومختلفة من اهالي مدينة ام الفحم وبمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، تم توزيع الحلويات والمشروبات على الاهالي.


وكانت رابطة الائمة قد قامت فجر اليوم بالتواجد على مداخل ام الفحم وقاموا بتوزيع الخلويات على العمال خلال ذهابهم الى عملهم ومن ثم قام مطعم قرمش بتوزيع المشروبات والحلويات وايضاً قامت مبادرة بلدنا لسا بخير بتوزبع الكنافة والعصائر وبطاقات المعايدة على الاهالي.

وايضاً هنالك مبادرات متنوعة ومختلفة يقوم بها اهالي المدينة لاحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.




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