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مجدل شمس:اعتقال 7 اشخاص لمحاولتهم منع الانتخابات واصابة شرطي



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 7 اشخاص من مجدل شمس بشبهة محاولتهم منع الانتخابات في 30.10.2018 من منطلق رفضهم لتبعيتهم لاسرائيل .


يشار الى أن العشرات من اهالي مجدل شمس تظاهروا امام صناديق الاقتراع محاولين عرقلة اجراء الانتخابات , مما ادى الى مواجهات مع رجال الشرطة اسفرت عن اصابة شرطي بجراح طفيفة .

وافادت الشرطة ان اضرار جسيمة لحقت بدورية كانت في المكان , حتى الان تم التحقيق مع 15 شخصاً ومن المتوقع ان يتم التحقيق مع اخرين.
مجدل شمس:اعتقال 7 اشخاص لمحاولتهم منع الانتخابات واصابة شرطي




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