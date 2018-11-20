مجدل, شمس:اعتقال, 7, اشخاص, لمحاولتهم, منع, الانتخابات, واصابة, شرطي,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت 7 اشخاص من مجدل شمس بشبهة محاولتهم منع الانتخابات في 30.10.2018 من منطلق رفضهم لتبعيتهم لاسرائيل .

يشار الى أن العشرات من اهالي مجدل شمس تظاهروا امام صناديق الاقتراع محاولين عرقلة اجراء الانتخابات , مما ادى الى مواجهات مع رجال الشرطة اسفرت عن اصابة شرطي بجراح طفيفة .وافادت الشرطة ان اضرار جسيمة لحقت بدورية كانت في المكان , حتى الان تم التحقيق مع 15 شخصاً ومن المتوقع ان يتم التحقيق مع اخرين.