اعتقال, مشتبه, بالقاء, زجاجة, حارقة, على, حرس, الحدود, بجبل, المكبر,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:شرطيون من حرس الحدود، القوا القبض قبل قليل، على مشتبه قام بإلقاء زجاجة حارقة، نحو أفراد شرطة الحدود في جبل المكبر في أورشليم القدس.

قوة من شرطة حرس الحدود، العاملة في جبل المكبر في اورشليم القدس، قامت قبل قليل بتوقيف قاصر يبلغ من العمر 16 عام، بشبهة إلقاء زجاجة حارقة نحو أفراد الشرطة وأحيل الى التحقيق.