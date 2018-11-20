د., عينات, كاليش, روتم, تباشر, عملها, كرئيسة, بلدية, حيفا,

بدأت د. عينات كاليش روتم رئيسة بلدية حيفا المنتخبة تولي منصبها اليوم ( الثلاثاء 20.11.2018) حيث استقبلت في ساعات الصباح في مكتب رئيس البلدية مواطنين، صحفيين وموظفين قدموا لتهنئتها بمناسبة تولي منصبها الجديد. كما وشكرت جميع الناشطين الذين ساهموا وساعدوها في الوصول إلى هذا المنصب. وفي حديثها قالت: "خلال السنوات الست الماضية، درسنا بدقة المشاكل والمصاعب التي يواجهها سكان المدينة ونحن في انتظار بدء العمل". بالإضافة الى ذلك تحدثت رئيسة البلدية عن التعايش الموجود في مدينة حيفا وقالت إنها تنوي تحويل حيفا إلى نموذج دولي لكي نظهر للعالم كيف يمكن العيش معاً.

هذا وستعقد الجلسة الأولى لمجلس البلدية الخامس عشر يوم الثلاثاء القادم ، 27.11.2018 في الساعة 18:00 في قاعة بلدية حيفا.وفقًا لتصريح رئيسة البلدية، سيتم بث جميع جلسات المجلس ببث حي ومباشر على صفحة فيس بوك البلدية.هذا وخلال جلسة البلدية الاحتفالية سيعلن أعضاء المجلس ولاءهم، بعد ذلك سيلقي كل من د. عينات كاليش وكذلك رئيس الكتل الحزبية في المجلس كلمتهم. كما وسيقوم أعضاء المجلس بانتخاب نواب رئيسة البلدية وأعضاء اللجان المختلفة ، وسيحددون موعدًا محددًا لجلسات مجلس البلدية، التي عقدت حتى اليوم كل يوم ثلاثاء في أول أسبوع من كل شهر في تمام الساعة 18:00.