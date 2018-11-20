طعن, شخص, قرب, بيت, جالا, وهروب, المنفذ,

اصيب مستوطن بجراح جراء تعرضه للطعن في مستوطنة "جيلو" المقامة على اراضي مدينة بيت جالا.

وذكرت المصادر ان المستوطن اصيب بجراح في وجهه جراء الطعن، فيما تمكن منفذ العملية من الفرار.وذكرت عدة انباء اسرائيلية ان الطعن قد يكون جنائي دون التأكيد حيث يجري البحث عن منفذ العملية حتى الان.