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حيفا:اصابة خطيرة لعامل من كفركنا سقط عن علو في ورشة بناء



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب عامل من بلدة كفركنا بجراح بالغة الخطورة اثر سقوطه عن علو اثناء عملة في ورشة بناء في مدينة حيفا عصر اليوم الثلاثاء .


وجاء في بيان صادر عن ايحود هتسلا أن الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية لعامل من كفركنا بالخمسينيات من عمره , وقامت بنقله الى مستشفى رمبام وحالته خطيرة اثر سقوطه عن سلة رافعة كان يعمل عليها .




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