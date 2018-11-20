حيفا:اصابة, خطيرة, لعامل, من, كفركنا, سقط, عن, علو, في, ورشة, بناء,

اصيب عامل من بلدة كفركنا بجراح بالغة الخطورة اثر سقوطه عن علو اثناء عملة في ورشة بناء في مدينة حيفا عصر اليوم الثلاثاء .

وجاء في بيان صادر عن ايحود هتسلا أن الطواقم الطبية قدمت الاسعافات الميدانية لعامل من كفركنا بالخمسينيات من عمره , وقامت بنقله الى مستشفى رمبام وحالته خطيرة اثر سقوطه عن سلة رافعة كان يعمل عليها .