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نتنياهو: إسرائيل لن توقع على الاتفاق الدولي لتسهيل وتنظيم الهجرة



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قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أوعزت لوزارة الخارجية بالإعلان أن إسرائيل لن تشارك ولن توقع على الاتفاق الدولي لتسهيل وتنظيم الهجرة. نحن ملتزمون بحماية حدودنا من المتسللين غير الشرعيين. هذا ما قمنا به وسنواصل القيام به".
نتنياهو: إسرائيل لن توقع على الاتفاق الدولي لتسهيل وتنظيم الهجرة




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