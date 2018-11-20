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بسمة بوسيل تعبر عن حبها وعشقها لـتامر حسني



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نشرت مصممة الأزياء وزوجة الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وقد ظهرت بسمة في فيديو ترد على كلام زوجها تامر حسني بعد كلامه عنها مع اسعاد يونس وقد عبرت عن محبتها له بأنها تزوجت الإنسان الذي تحبه والذي يصونها وتعترف بأن أفضل شيء حصل في حياتها بأنها ابتعدت عن الغنى وأن الفن ليس له أمان.

 وأكثر ما يعجبها في تامر عربه و احساسه وخفت دمه في التمثيل وتعترف بأن تامر إنسان كوميدي يضحك 24 ساعة ويهذر حتى في تعبه وتعشق دمه الخفيف في التمثيلوفاجئت “بسمة” متابعيها بالظهور عقب أيام من إعلان ولادتها لنجلها الثالث “آدم” بالولايات المتحدة الأمريكية.




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