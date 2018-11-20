خيبة, أمل, في, سخنين:النجم, فراس, مغربي, ينهي, الموسم, بدافع, الاصابة,

تلقى الطاقم المهني لفريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين ظهر اليوم الثلاثاء خبر مخيب للأمال , حيث اعلن الطاقم الطبي انهاء نجم الفريق فراس مغربي الموسم الكروي بسبب اصابة بالرباط الصليبي.

يشار الى أن مغربي سجل 3 اهداف وطبخ هدفين في 10 مباريات ويعتبر من ابرز اللاعبين بالفريق , وسينجبر المدرب الجديد للفريق عمير تورجمان من اللعب بدون مغربي هذا الموسم .علماً ان مغربي اصيب في المباراة امام اشدود الذي انتهت بفوز سخنين 4-3 , وحسب تقدير الاطباء حينها تم الاعلان ان مغربي سيتغيب لشهر ونصف حتى تبين اليوم انه بحاجة الى راحة لفترة طويلة ولم يستطيع المشاركة مع الفريق .