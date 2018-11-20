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سر بكاء حكم مباراة هولندا وألمانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة ألمانيا وهولندا التي أقيمت أمس، بكاء الروماني أوفيديو هاتيجان حكم المباراة، والحديث بينه وبين فيرجيل فان ديك، قائد المنتخب الهولندي.


وتم الكشف عن سبب بكاء أوفيديو، وهو علمه بوفاة والدته قبل بداية المباراة، ولكنه أبلغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي "يويفا"، بقدرته على إدارة اللقاء، لينهار بعدها في البكاء فور انتهاء مهمته.

وقال فان ديك في تصريحات بعد المباراة نقلتها صحيفة "مترو" اليوم: "هذا الرجل تحطم وانهار في البكاء لأنه فقد أمه للتو، تمنيت له أن يتحلى بالقوة، هذا شيء صغير ولكنه قد يساعده".

وتمكن فان ديك من إحراز هدف التعادل لمنتخب هولندا أمام ألمانيا، ليضمن للطواحين الصعود إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبي.




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