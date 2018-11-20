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عبدالله الثاني يستقبل محمد بن زايد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استقبل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.


ووصل الشيخ محمد بن زايد إلى العاصمة عمان في زيارة تاريخية تمثل تجسد عمق العلاقات وتطورها بين البلدين، حسبما قالت سفارة دولة الإمارات في الأردن.

وتمتاز العلاقات الإماراتية الأردنية بمتانة كبيرة منذ إرساء دعائمها على يد مؤسس دول الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الأردني الراحل حسين بن طلال.

ويرتقب أن تشمل مباحثات الشيخ محمد بن زايد والملك الأردني قضايا ذات اهتمام مشترك مثل الاستثمارات والتعاون.

وستشمل المباحثات أيضا قضايا ذات بعد إقليمي ودولي، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب على الإرهاب.
عبدالله الثاني يستقبل محمد بن زايد




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