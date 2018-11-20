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استشهاد منفذ عملية محطة الشرطة بالقدس متأثرا بجراحه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"استشهد الشاب المقدسي عبد الرحمن علي أبو جمل (17 عاماً)، متأثرا بإصابته عقب اطلاق النار عليه بحجة تنفيذه عملية طعن الاسبوع الماضي داخل مركز شرطة "عوز" المقام على أراضي قرية جبل المكبر.


أبو جمل ارتقى شهيداً في مستشفى "شعاري تصيدق" بالقدس الغربية، حيث اعتقل عقب اصابته مساء الأربعاء الماضي، ووصفت اصابته في البداية بالطفيفة، ليعلن في اليوم التالي عن خطورة وضعه الصحي.

ومنعت العائلة خلال الايام الماضية من زيارته والاطمئنان عليه، وهو قيد الاعتقال والاصابة، ولم تبلغ عن مكان اصابته وحالته الصحية.





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