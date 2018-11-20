طلاب, كلية, سبير, يتظاهرون, ويغلقون, شارع, 232, مطالبين, بحقوقهم,

تظاهر العشرات من طلاب كلية سابير ظهر اليوم على شارع 232 في الجنوب محتجين على اضراب المحاضرين , حيث رفع الطلاب شعارات مؤكدين ان الاضراب تسبب لهم باضرار حيث لم يتعلموا خلال الفصل الاول , حيث قاموا باغلاق الشارع الذي تم فتحه بتدخل الشرطة.

يشار الى ان المحاضرين في الكليات اعلنوا الاضراب مطالبين المساواة في حقوقهم مع المحاضرين في الجامعات .