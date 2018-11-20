نباء, تفيد, بترتيب, زيارة, لنتنياهو, الى, دولة, عربية, اخرى,

علم اليوم ان إسرائيل تجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة عربية أخرى ليس لها علاقات دبلوماسية معها , وذلك بعد ان زار مؤخرا سلطنة عمان. وافيد ان رئيس مجلس الامن القومي مئير بن شابات يمكث حاليا بصورة سرية في هذه الدولة, التي لم يشَر الى اسمها, لوضع الترتيبات للزيارة المحتملة.ورفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ. وكان السيد نتنياهو قد قال ظهر امس لأعضاء لجنة الخارجية والامن البرلمانية انه يتوقع ما وصفه بمفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية.

وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة لعمان اواخر الشره الماضي حيث بحث الزعيمان سبل دفع العملية السلمية قدما وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وكان هذا أول لقاء على هذا المستوى الرفيع بين إسرائيل وسلطة عُمان منذ عام 1996.وغداة زيارة نتانياهو لمسقط، أفادت مصادر فلسطينية أن سلطان عُمان قابوس بن سعيد اقترح على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني استئناف عملية السلام، لكن الجانب الفلسطيني أبلغه بأنه لا يرى أي فرصة لذلك في ظل الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل. وأضافت المصادر أن الجانب الفلسطيني يرحب بأي جهد عربي أو دولي لإحياء عملية السلام، لكنه لا يرى فرصة لتحقيق ما لم يستطع الأميركيون والأوروبيون والعرب من فعله في هذه العملية التي سُحقت تحت الجرافات والمستوطنات – حسب تعبيرها.