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برشلونة يدخل الصراع على مهاجم فرانكفورت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتنافس برشلونة الإسباني مع ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، من أجل الظفر بخدمات النجم الشاب في صفوف آينتراخت فرانكفورت.


وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن هناك صراعًا كبيرًا بين العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع اللاعب الصربي الشاب لوكا يوفيتش صاحب الـ20 عامًا، مهاجم فريق فرانكفورت الألماني.

ويعد يوفيتش من أبرز مواهب الدوري الألماني لهذا الموسم، حيث سجل مع فريقه 9 أهداف في 11 مباراة ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري، كما سجل 3 أهداف أخرى في بطولة الدوري الأوروبي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن برشلونة أرسل كشافين لمراقبة يوفيتش في مباراة منتخب صربيا يوم السبت الماضي أمام الجبل الأسود.

وأكدت أن ليفربول وبايرن ميونخ أيضًا قد أرسلا كشافين لمراقبة اللاعب في المباريات الأخيرة لنادي فرانكفورت.

ويقول فريدري بوبيك، أحد أعضاء مجلس إدارة فرانكفورت: "ملعبنا كان مليئًا بالكشافة من الأندية الكبرى في الأسابيع الأخيرة، إنهم يرسلون أفضل رجالهم، سوف نبقى هادئين".

ويلعب يوفيتش في فرانفكورت للموسم الثاني على سبيل الإعارة من نادي بنفيكا البرتغالي، وقد ساعد الفريق على التأهل للدوري الأوروبي هذا الموسم.

وسجل يوفيتش 5 أهداف في مباراة واحدة أمام دوسلدورف، ليصبح أصغر لاعب يسجل 5 أهداف في الدوري الألماني وهو بعمر 20 عامًا و 300 يوم.
برشلونة يدخل الصراع على مهاجم فرانكفورت




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