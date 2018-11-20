إفتتاح, المشروع, الموسيقي, العكي, العربي, في, مدرسة, أورط, على, أسم, حلمي, الشافعي, عكا,

الموسيقى هي لغة العالم، لأنها تعبرعن عواطف الإنسان وتجعلة أكثر صفاء،كما أن الموسيقى تنمي الإدراك الحسي والإبداع وإلإبتكار ، ولذلك نظمت مدرسة اورط على أسم حلمي الشافعي عكا ، بدعم من شبكة أورط متمثلة بالمدير العام السيد تسيفي بيلج، وبلدية عكا، وبيت التزمورت ،تم بحمد الله إفتتاح المشروع الموسيقي العكي العربي على أسم المرحوم الفنان العكي محمود شاهين، ، يوم الجمعة الموافق 16-11-2018 .

بحضور السيد أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا والأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة،والطلاب المشتركين بالمعهد والأهالي ، و الفنانين المعلمين وهم( الفنان سهيل فودي معلم آلة الجيتار، الفنان إيهاب نقولا معلم ألة الكمان ،الفنان خليل حمود معلم آلة الكمان، الفنان محمد دسوقي معلم آلةالعود، الفنانة الكسندرا معلمة البيانو، الفنانة عبير قسيس معلمة تطوير الصوت، الفنانةايفا حنا معلمة تطوير الصوت، الفنان ادهم خليل معلم الإيقاع، الفنان ادهم قشاش معلم الاورج)، وبمشاركة كوكبة من الفنانين العكيين والضيوف، بدأ الاحتفال بلقاء تعارف بين الطلاب والأهالي والمعلمين ثم تبع ذلك ترحيب من عريف الإحتفال الأستاذ ميلاد خليل مركز التربية الاجتماعية ،وألقى الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة كلمة طيبة رحب فيها بالحضور الكريم، وشكر السيد ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا ، والسيدة عائشة مرسي عضوة بلدية عكا، كما رحب بتواجد عائلة المرحوم الفنان محمود شاهين، وحث الطلاب المشتركين بالمعهد على الإستمرار في دراسة الموسيقى،كما شكر صاحب فكرة إقامة هذا المشروع الفنان أدهم قشاش ، وفي كلمته أتعهد نائب رئيس البلدية بتقديم كل مساعدة ودعم لهذا المشروع الذي ينمي مواهب الطلاب ، وبعد ذلك تحدث مدير المشروع الفنان أدهم قشاش الذي رحب بالحضور وشرح عن فكرة إقامة المشروع وتمنى من الطلاب والأهالي الاستمرارية من اجل نجاح المشروع وتحدث السيد ابوعبد شاهين شقيق المرحوم محمود شاهين عن تاريخ هذا الفنان المبدع الذي احب الموسيقى من صغره وتخصص في العزف على آلة الناي، وشارك مع كبار الفنانين أمثال الفنان صدقي شكري وحكمت شاهين، وشارك في العديد من الحفلات، وتتلمذ على يديه كبار الفنانين، ثم قام الأستاذ محمد حجوج مدير المدرسة والسيد أدهم جمل نائب رئيس بلدية عكا بتقديم درع المحبة باسم الفنان محمود شاهين لعائلته .وقد شارك في هذا الإحتفال من المعلمين ( الأستاذ صالح اسدي مركز التربيةالاجتماعية بالاعدادية، المعلمة نهاية قربي مديرة بيت الحادي عشر والثاني عشر، المعلمة ميري أسعيد مركزة طبقة الثامن،المعلمة سوزان زيدان مديرة بيت التاسع والعاشر، والمربي يوسف السالم، والسكرتيرة نجوان مجدوب، ومن لجنة أولياء الامورالسيد رفعت شعبان، وقد شكر الأستاذ محمد حجوج كل من مطبعة ابورحمون ، وحلويات القشاش ، والسيد ميسرة قباني على ما قدموه من اجل نجاح هذا الاحتفال، وفي نهاية الإحتفال قدم كل من الفنانين :سهيل فودي،عبير قسيس، ايفا حنا وصلة غنائية نالت إعجاب الحاضرين، وقد اشرف على الإعلام والتسويق السيد محمد باب الله.