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الاعلان عن حل قضية الحج والعمرة لمواطني اسرائيل المسلمين



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أكد رئيس لجنة المراقبة في جمعية الحج والعمرة، الشيخ هاشم عبد الرحمن، أنه تم حل قضية الحج والعمرة لمواطني إسرائيل العرب, بحيث وافقت السعودية على طلب عمان الإبقاء على الوصاية الأردنية على الحجاج والمعتمرين منهم. والتقى وفد عن اللجنة امس، وزير الأوقاف الأردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل في مكتبه لبحث هذا الملف.


وكان رئيس لجنة الحج والعمرة لمواطني إسرائيل المسلمين سليم شلاعطة قد صرح ان لجنته بدأت تتحرك في اعقاب قرار السعودية منع حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة من دخول أراضيها .واعرب شلاعطة عن خشيته من الا يكون بمقدور نحو 30 الف مواطن مسلم القيام بمناسك العمرة لهذا العام.

وتوجهت اللجنة الى رئيس لجنة المتابعة العربية العليا, محمد بركة, وعضو الكنيست من القائمة المشتركة احمد الطيبي ليدخلا على خط معالجة المشكلة.

وكانت الرياض قد درست احتمال توجه المسلمين الإسرائيليين الى أراضيها مباشرة وليس عن طريق الأردن وذلك في ضوء التقارب بين البلدين.
الاعلان عن حل قضية الحج والعمرة لمواطني اسرائيل المسلمين




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