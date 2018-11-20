الرملة:وفاة, ابراهيم, العبرة, متأثراً, بجراحه, اثر, حادث, عمل,

توفي في مستشفى تل هشومير اليوم الثلاثاء ابراهيم العبرة من سكان مدينة الرملة(48عاماً)متأثرا بجراحه جراء حادث عمل تعرض له في المنطقة الصناعية بالرملة قبل حوالي الشهر .

يشار الى أن المرحوم اصيب بجراح بالغة الخطورة في حادث انفجار اسطوانة غاز اثناء عمله في المنطقة الصناعية بالرملة , نقل على اثرها الى مستشفى تل هشومير حتى تم اعلان وفاته اليوم الثلاثاء .المرحوم ترك ورائه زوجة و5 ابناء .