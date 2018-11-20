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الرملة:وفاة ابراهيم العبرة متأثراً بجراحه اثر حادث عمل



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



توفي في مستشفى تل هشومير اليوم الثلاثاء ابراهيم العبرة من سكان مدينة الرملة(48عاماً)متأثرا بجراحه جراء حادث عمل تعرض له في المنطقة الصناعية بالرملة قبل حوالي الشهر .


يشار الى أن المرحوم اصيب بجراح بالغة الخطورة في حادث انفجار اسطوانة غاز اثناء عمله في المنطقة الصناعية بالرملة , نقل على اثرها الى مستشفى تل هشومير حتى تم اعلان وفاته اليوم الثلاثاء .

المرحوم ترك ورائه زوجة و5 ابناء .




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