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الناصرة:البلدية تهنئ المحتفلين بالمولد النبوي الشريف



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تقدم رئيس بلدية الناصرة علي سلام  بأسمى وأجمل التهاني والتبريكات الى الأمتين الاسلامية والعربية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أشرف وأطهر خلق الله والمرسلين، متمنيا أن تعاد على الجميع بأفضل حال. وقال علي سلام أن الرسول الكريم تحلى بأخلاق حميدة ودعا الناس الى معاملة بعضهم البعض بالتسامح والمحبة والتآخي.

اما عضو بلدية الناصرة رايق مروات قال  أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من أفضل وأجمل المناسبات، لأن مولد نور الهدى له دلالات كثيرة، كونه ولد يتيما، عاش فقيرا ومات عظيما. وتابع أن الامتثال لأوامر الرسول الكريم والاقتداء به تدل على التربية الصحيحة.ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الاول من عام الفيل. ان البرية يوم مبعث احمد .

نظر الاله لها فبدل حالها
بل كرم الانسان حين اختار

من خير البريه نجمها وهلالها.

ها نحن اليوم نستذكر مولد المصطفى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونستذكر مآثره، وشمائله، ونهضته بالأمة، وتوحيدها، وبنائها. ويجدر بالذكر ان محبه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تكون من خلال طاعته والامتثال لاوامره والاقتداء به.
الناصرة:البلدية تهنئ المحتفلين بالمولد النبوي الشريف




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