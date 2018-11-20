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اعتقال مقدسي انتحل شخصية شرطي بهدف سرقة السيارات



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة مساء امس الاثنين شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من سكان شرقي القدس بشبهة انتحاله شخصية شرطي .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة :"الشاب قام بانتحال شخصية شرطي بواسطة سيارته الخاصة التي قام باضاءة مصابيح زرقاء في الشارع الموصل بين جفعات زئيف وراموت وطلب من السائقين التوقف ".

وتبين من التحقيقات الاولية ان المشتبه استعمل هذه الطريقة من اجل سرقة السيارات.
اعتقال مقدسي انتحل شخصية شرطي بهدف سرقة السيارات




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