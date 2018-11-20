حملات, جنونية, في, crazy, line, بمناسبة, الـBlack, Friday,

خرجت شبكة الازياء النسائية crazy line بحملة تخفيضات هائلة على مجموعة ازياء خريف-شتاء 2019 بمناسبة الـBlack Friday. حملة عبارة عن تخفيض بقيمة 40% على بلوزات من الصوف الناعم والكارديجان وعلى تشكيلة ازياء سيجال ديكيل. ومن بين حملة التخفيضات التي ستتضمنها الحملة بناطيل برومو بـ 99.90 شيكل فقط , بلوزتين من الصوف الناعم بـ 99.90 شيكل فقط ,وبالإضافة الى تشكيلة معاطف بـ 149.90 شيكل فقط .

تتميز تشكيلة الشتاء باستخدام قصات جديدة , بأطوال وأقمشة جديدة تلبي ذوق كل امرأة عصرية وانيقة.تشكيلة ازياء شتاء 2019 متوفرة في جميع فروع شبكة "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص www.crazyline.com