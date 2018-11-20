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العثور على علم فلسطين مرفق ببالونات قرب العفولة والشرطة وخبراء المتفجرات يهرعون للمكان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



افاد الناطق بلسان شرطة الشمال ان قوات معززة من الشرطة هرعت الى بلدة ميلئا في منطقة الجلبواع قرب العفولة بعد العثور على علم فلسطين مرفق ببالونات طائرة .


وأضاف بيان الشرطة :"خبراء المتفجرات وصلوا للمكان وباشروا العمل , الشرطة تطلب من الجمهور عدم الاقتراب لاي شيء مشبوه خوفاً ان يكون مواد متفجرة او مواد خطيرة .




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