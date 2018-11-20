العثور, على, علم, فلسطين, مرفق, ببالونات, قرب, العفولة, والشرطة, وخبراء, المتفجرات, يهرعون, للمكان,

افاد الناطق بلسان شرطة الشمال ان قوات معززة من الشرطة هرعت الى بلدة ميلئا في منطقة الجلبواع قرب العفولة بعد العثور على علم فلسطين مرفق ببالونات طائرة .

وأضاف بيان الشرطة :"خبراء المتفجرات وصلوا للمكان وباشروا العمل , الشرطة تطلب من الجمهور عدم الاقتراب لاي شيء مشبوه خوفاً ان يكون مواد متفجرة او مواد خطيرة .