ريال, مدريد, يجد, بديل, كريستيانو, في, مانشستر, يونايتد,

يتطلع ريال مدريد الإسباني، إلى تدعيم الفريق خلال الميركاتو الشتوي بصفقات من العيار الثقيل، خاصة بعدما غابت التعاقدات الكبيرة عن النادي خلال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن النادي الإسباني يخطط لعقد صفقة ثنائية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستعد لدفع 90 مليون إسترليني لضم كل من ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام.وتشير الصحيفة إلى أن ريال مدريد راقب راشفورد في المباراة الأخيرة لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا، ويعتبره النادي الإسباني بديلًا مثاليًا للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس.ولفتت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يرصد مبلغ 50 مليون إسترليني لضم راشفورد صاحب الـ21 عامًا، والذي كثيرًا ما واجه انتقادات مورينيو هذا الموسم.كما يريد ريال مدريد التعاقد مع إيركسن، ليكون خليفة لوكا مودريتش الفريق، خاصة أن الكرواتي شارفت مسيرته على النهاية.وحدد ريال مدريد ثمن اللاعب الدنماركي بـ40 مليون جنيه إسترليني، حيث ينتهي عقده مع السبيرز في صيف عام 2020، ولم يقم بالتجديد حتى الآن.وبحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية، فإن سولاري مدرب ريال مدريد الحالي يريد أن يحصل على مهاجم جديد بعدما فقد صبره مع كريم بنزيما وجاريث بيل، ويرى في راشفورد الصفقة المثالية لتدعيم هجوم الفريق في الفترة المقبلة.