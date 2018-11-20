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الجماهيري ينظم إحتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف



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نظم المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم ظهر إحتفالية دينية حافلة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد الهدى ونور الدجى، خير البرية، حبيب الحق وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحبه المنتجبين الأخيار وسلم تسليماً كثيراً، حضرها جمع غفير ووفود مشاركة من المدرسة الثانوية الشاملة، المدرسة الأهلية، مدرسة إبن الهيثم الثانوية، مدرسة إسكندر، مدرسة التسامح الشاملة ومدرسة دار الحكمة الثانوية.


إفتتح الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ألقاها على مسامع الحضور الشيخ يوسف إدريس.

 ثم كانت كلمة مقتضبة للشيخ خالد حمدان – رئيس بلدية أم الفحم تناول فيها مجموعة من أهم الدروس والعبر المستقاة (التي نتعلمها) من ذكرى مولد النبي محمد صلاة الله وسلامه عليه، وأكد على أهمية محبة الرسول ودراسة حياته وسيرته من أجل الإقتداء به، فنحن أمة المسلمين نعتبر أن أهم حدث في تاريخنا هو مولد سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأن كل ما لحق من خيرات وفتوحات وإنتصارات وهداية وصلاح وسداد للامة هي بفضل من الله الذي تكرم على هذه الأمة بنبينا الكريم، وإختتم أن العبرة اليوم هي أننا إذا أردنا النجاح والفلاح فلا بد من أن نعود إلى هدي نبينا محمد صلاوات الله وسلامه عليه وأن نقتدي به في جميع شؤون حياتنا لأن هذه هي سبيل النجاح والفلاح بالدنيا والآخرة.

ثم كانت فقرة فنية للفنان أحمد خالد قدم فيها باقة من الأناشيد الدينية والمدائح النبوية بقالب متميز لاقت إعجاب وتفاعل الحضور، ثم تلاها عرض فيلم لفقرة فنية في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ثم إختتم الحفل بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومطالبة المسلمين في كل مكان بالإكثار من الصلاة والسلام على نبينا في كل وقت وحين وأن يعلموا أبنائهم الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.




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