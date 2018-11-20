الامة, الاسلامية, تحتفل, بالمولد, النبوي, الشريف,

تحتفل الامة الاسلامية اليوم الثلاثاء 20-11-2018 بذكرى المولد النبوي الشريف , المولد النبوي أو مولد الرسول هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله والذي كان في 12 ربيع الأول حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله.حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى،

موقع الصنارة نت يتقدم بأحر التهاني لجميع المحتفلين بالمولد النبوي الشريف , كل عام وانتم بالف خير .