الناصرة:استعدادات, للاحتفال, بإضاءة, شجرة, الميلاد, في, مركز, القديس, انطون,

بدأت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد بالتحضير للاحتفال باضاءة شجرة الميلاد والذي سيقام في مركز القديس انطون في الناصرة يوم الاحد 2.12.2018 الساعة الخامسة مساءً، حيث يُقام هذا الاحتفال بالتعاون مع بلدية الناصرة ونوادي الناصرة وسرايا الكشاف، وقد اوكلت الجمعية مهمة التزيين الى شركة لايتس اب والتي ستقوم بتزين الشجرة والمغارة وشارع القديس انطون (بنديكتوس).

هذا وتنظم الجمعية في يوم الاحتفال باضاءة الشجرة حفل استقبال لعيد الميلاد المجيد بمشاركة أصحاب السيادة المطارنة، رئيس بلدية الناصرة، كهنة الرعايا، سرايا الكشاف، أعضاء النوادي وأصدقائهم والضيوف الكرام، واهالي الناصرة والقضاء وسيتخلل الاحتفال برنامج للاطفال وبرنامج فني ميلادي وكلمات تهنئة بالعيد وإطلاق الالعاب الناريه وبرامج فنيه ميلادية.جمعية موكب الميلاد تتقدم بالشكر لكل من ساهم وعمل وتبرع لهذا العمل ولبلدية الناصرة ولجميع المتطوعين في الجمعية والنوادي والكشافات وتدعوا اهالي الناصرة والمنطقة للمشاركة في الاحتفال وكل عام وانتم بخير