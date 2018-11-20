تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منتخب ألمانيا يحقق أكبر سلسلة إخفاقات منذ 1978



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واصل منتخب ألمانيا فشله في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تعادل في عقر داره مع هولندا، 2-2، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة.


ولم يحقق المنتخب الألماني أي فوز في البطولة، بعدما خسر مرتين وتعادل في مثلهما، ليظفر بنقطتين فقط، وضعته في ذيل الترتيب، ما أدى لهبوطه للمستوى الثاني.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ألمانيا حققت 4 انتصارات فقط، خلال 13 مباراة خاضتها طوال عام 2018.

وبلغت نسبة انتصارات المانشافت، خلال العام الحالي، 30.8%، وهي الأسوأ للمنتخب الألماني منذ عام 1964.

كما ذكرت شبكة "أوبتا"، أن ألمانيا لم تفز في آخر 5 مباريات رسمية، بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في 3 أخرى.

وتعد هذه السلسلة هي الأسوأ للمانشافت، منذ أن فعلها بين عامي 1978 و1979، بعدم الفوز في 6 مباريات متتالية.

يذكر أن رجال المدرب يواكيم لوف، قد فشلوا أيضا في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم، الذي أقيم الصيف الماضي في روسيا.
منتخب ألمانيا يحقق أكبر سلسلة إخفاقات منذ 1978




كلمات متعلقة

منتخب, ألمانيا, يحقق, أكبر, سلسلة, إخفاقات, منذ, 1978,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط محاولة سطو سائق سيارة اجرة انقلاب السيارة المكر الجديدة رجل وامرأة عكا شاب بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية الناصرة رجل علق تحت سيارة كراج المنطقة الصناعية محمود واكد هستدروت نقابة سهيل دياب الناصرة كتلة الجبهةاطلاق نار اصابة سطو مسلح زرازير عاملة شخص اخر الشرطة محطة وقود قرية 15 دقيقة اضافة للطلاب امتحانات البجروت شهر رمضان المبارك خلال وزارة التربية التعليم قسم الامتحانات جرثومة القولون اي كولاي النقب الغربي أطفال مستشفى سوروكا بئر السبع علاج الناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمدالشيخ عربي الطيبة ناضل دحبور الموت للعرب مستوطنين حجارة اعتداء طوالكرم حفل صديقه تشييع جثمان نشأت ملحم قرية عرعره اليوم الاحد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي الحكم تأجيلروني الشيخ المفتش العام الشرطة زيارة مجلس محلي الزرازير بيت زرزير عاطف غريفاتنساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com