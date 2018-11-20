منتخب, ألمانيا, يحقق, أكبر, سلسلة, إخفاقات, منذ, 1978,

واصل منتخب ألمانيا فشله في دوري الأمم الأوروبية، بعدما تعادل في عقر داره مع هولندا، 2-2، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ولم يحقق المنتخب الألماني أي فوز في البطولة، بعدما خسر مرتين وتعادل في مثلهما، ليظفر بنقطتين فقط، وضعته في ذيل الترتيب، ما أدى لهبوطه للمستوى الثاني.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ألمانيا حققت 4 انتصارات فقط، خلال 13 مباراة خاضتها طوال عام 2018.وبلغت نسبة انتصارات المانشافت، خلال العام الحالي، 30.8%، وهي الأسوأ للمنتخب الألماني منذ عام 1964.كما ذكرت شبكة "أوبتا"، أن ألمانيا لم تفز في آخر 5 مباريات رسمية، بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في 3 أخرى.وتعد هذه السلسلة هي الأسوأ للمانشافت، منذ أن فعلها بين عامي 1978 و1979، بعدم الفوز في 6 مباريات متتالية.يذكر أن رجال المدرب يواكيم لوف، قد فشلوا أيضا في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم، الذي أقيم الصيف الماضي في روسيا.