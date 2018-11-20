"الاهليّة", ام, الفحم, تحيي, ذكرى, المولد, الشريف,

احتفالا بذكرى مولد سيد الخلق محمد صلوات الله عليه، أحيّت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم هذه المناسبة العظيمة بسلسلة فعاليات من شانها ان تسلط الضوء على من جمع الله له خصال الكمال ومحاسن الصفات.

فقد استضافت المدرسة الشيخ الشيخ طاهر علي ليقدم محاضرة لطبقة صفوف الحادي عشر، والتي من خلالها شدد على الاخلاق الحميدة التي اتصفَ فيها رسول الله فقد شهد الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم بمكارم الاخلاق وأفضلها لقوله عز وجل ((وإنك لعلى خلق عظيم)) سورة القلم، وتحدث عن أهمية تزودنا بهذه الاخلاق الحميدة.كما وتم عرض شرائح وصور في شاشات المدرسة استُعرض من خلالها صفات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.وفي الاحتفال الذي اجري في مسرح وسينماتيك ام الفحم شارك طلاب من الصفوف العاشرة وذلك بحضور طلاب من ثانويات ام الفحم وشخصيات اجتماعية فحماوية، حيث تخلل الحفل اناشيد وعرض لفيلم عن مولد الرسول.وبهذه المناسبة تتقدم المدرسة "الاهليًة" باحر التهاني والتبريكات الى الامة الاسلامية متمنين ان تعاد علينا عام بعد عام والجميع بخير.