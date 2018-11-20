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مدرسة راس العين الابتدائية عرابة تحتفل بالمولد النبوي الشريف



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفلت مدرسة راس العين الابتدائية في عرابة ومديرتها وفيقه نصار احتفالا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف وقد اقيم الاحتفال بساحة المدرسة بحضور ادارة المدرسة وطلابها وبحضور الشيخ معين الصح الذي سرد مسيرة الرسول منذ ولادته والعقبات التي واجهته بجياته وقدم اسئلة للطلاب وقدمت جوائز للفائزين من الطبقات الصفية , وبدورها شكرت مديرة المدرسة وفيقه نصار الشيخ معين الصح على محاضرته القيمة للطلاب .





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