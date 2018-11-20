مقتل, 4, من, بينهم, ضابط, شرطة, في, إطلاق, نار, بشيكاغو,

أفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل أربعة أشخاص من بينهم شرطي وسقوط العديد جرحى في حادثة إطلاق نار في مستشفى ميرسي في شيكاغو.

وقالت شرطة المدينة، إن واحداً من مطلقي النار على الأقل أُصيب، وإن الشرطة تجري عملية تفتيش للمستشفى.كما دعت الشرطة السكّان إلى توخّي الحيطة والحذر، ولم تلعن بعد الدافع من وراء الحادثة.