الطقس:منخفض, جوي, وأمطار, لـ, 4, أيام,

توقع الراصد الجوي قدوم منخفض جوي سيتكون في مركز غير معتاد قريب من السواحل الفلسطينية ثم يخترق أراضيها من الشمال جالباً كميات وفيرة من الأمطار لكافة المناطق ، محذرا من تشكل السيول والفياضانات خلال فترة تأثيره، وخاصة لسكان المناطق المنخفضة والسواحل.

ويوضح الطروة، أن المنخفض الجوي سيبدأ تدريجياً يوم الخميس الذي ستكون سمائه غائمة، وتكون الفرصة مهيأة خلاله لتساقط أمطار محلية قد تصحب بعواصف رعدية فوق مناطق مُختلفة .هذه الأمطار ستكون أيضاً مختلفة الشدة بين منطقة وأخرى ففي حين ستشهد مناطق تساقط أمطار اعتيادية ستشهد أخرى تساقط أمطار رعدية غزيرة، ومناطق أخرى لن تشهد أي شيء.وفي يوم الجمعة من المتوقع ان يزداد تأثر بالمنخفض الجوي، وتنخفض الحرارة، وتسقط أمطار فوق كافة المناطق، تكون رعدية غزيرة أحياناً، ومصحوب بزخات من البرد.وفي يومي السبت والأحد من المتوقع أن يتحرك المنخفض الجوي شرقاً لتنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر وتسود أجواء باردة، مع استمرار تساقط أمطار تكون غزيرة على فترات فوق معظم المناطق. في حين سيتراجع المنخفض الجوي يوم الاثنين مع استمرار الفرصة قائمة لأمطار على بعض المناطق.وحذر الراصد الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق الساحلية والمنخفضة خلال فترة تأثير المنخفض الجوي متوقعاً أن يضرب المنخفض الجوي بقوة قطاع غزة مسبباً تشكل السيول في مناطق واسعة