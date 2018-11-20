يوفنتوس, يبعثر, خطة, ريال, مدريد, في, استعادة, نجمه,

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، لتوجيه ضربة قوية أخرى لريال مدريد، بعد المفاجأة المدوية التي فجرها باستقطاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن إدارة النادي الأبيض ترغب في إعادة خاميس رودريجيز، نجم الفريق المعار لمدة عامين إلى بايرن ميونخ، مع وجود بند بأحقية الشراء للنادي الألماني مقابل 42 مليون يورو.وتأتي رغبة ريال مدريد في عودة ذي الـ 27 عاما، لحاجة الفريق لتعزيز الإمكانيات الهجومية التي تراجعت بشكل كبير مع الاعتماد على كريم بنزيما وجاريث بيل، بعد رحيل كريستيانو رونالدو.وأفادت تقارير صحفية بأن العملاق البافاري سيضطر للتخلي عن خاميس، في ظل توتر العلاقة بينه وبين المدرب نيكو كوفاتش.وفي ذات السياق كشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن يوفنتوس سيدخل على خط التفاوض من أجل استقطاب رودريجيز، ليكون خير بديل للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والمرشح للرحيل خلال الصيف القادم.وتأتي خطوة اليوفي رغم أن رحيل النجم الكولومبي من النادي الملكي، كان بطلب من كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي.وقد يعمل بايرن ميونخ على تفعيل بند أحقية الشراء، ليتمكن من إعادة بيع رودريجيز إلى النادي الإيطالي.