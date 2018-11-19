النقب:اصابة, شاب, تعرض, للطعن, وحالته, متوسطة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب من احدى التجمعات البدوية في النقب نقل بواسطة سيارة اسعاف الى مستشفى سوروكا في بئر السبع اثر تعرضه لطعنات وحالته متوسطة .

وأضاف البيان ان الشاب وصل بسيارة خصوصية الى مفرق شوكات ومن هناك نقل الى سيارة الاسعاف ونقل للمستشفى لاستكمال العلاج .