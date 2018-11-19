احتراق, حافلة, في, مفرق, الزعيم, شرقي, القدس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق شب في حافلة باص في مفرق الزعيم بشرقي القدس وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره .

لم يبلغ عن اصابات وادى الحريق الى الحاق اضرار جسيمه في الباص في حين اتضح ان الحريق شب جراء خلل فني في الباص.