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احتراق حافلة في مفرق الزعيم شرقي القدس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر :"حريق شب في حافلة باص في مفرق الزعيم بشرقي القدس وطواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره .


لم يبلغ عن اصابات وادى الحريق الى الحاق اضرار جسيمه في الباص في حين اتضح ان الحريق شب جراء خلل فني في الباص.




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