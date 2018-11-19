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اهل الخير في عرابة يوزعون الحلويات على المواطنين بذكرى المولد الشريف



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بمبادرة من اهل الخير من شباب عرابة محمود حسين بطاطا وعطا عفوني ومحمد قاسم عفوني ونائل فلاح عفوني تم مساء اليوم توزيع الحلويات على دوار عرابة الجنوبي مدخل سهل البطوف بمناسبة المولد النبوي الشريف لادخال الفرحة والبسمة على وجوه المارين وقد لاقت المبادرة اعجاب المتواجدين والمارين وهم يصلون على الحبيب محمد بميلاده .




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