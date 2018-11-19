النادي, الذهبي, للمسنين, عرابة, يحتفل, بالمولد, النبوي, الشريف,

اقيم في مسجد عثمان بن عفان احتفال بمناسبة مولد الهادي الامين سيدنا محمد اشرف عليه نادي الذهبي للمسنين في عرابة وقد افتتح الاحتفال بما تيسر من الذكر الحكيم للمقرء سامي نصار وتولى عرافة الاحتفال عضو ادارة الجيل الذهبي نسيم بدارنه الذي اكد على اهمية الاحتفال بالمولد النبوي والحفاظ على تعاليمه السمحى .

وكانت كلمة لرئيس النادي محمد عاصله كما وقدم هشام نمارنه قراءة للمولد الشريف فيما قدم الشيخ معين الصح موعظة عن المسيرة النبوية وقد اقيمت وليمة غداء بهذع المناسبة للاعضار نادي الذهبي للمسنين .