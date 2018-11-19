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اندلاع نيران بخزان أسفلت في المنطقة الصناعية الون تافور



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي:تم استلام بلاغ، مساء اليوم الاثنين، حول اندلاع النيران في خزان اسفلت في ساحة مصنع بالمنطقة الصناعية الون تافور. حيث هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة العفولة الى المكان وعملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره.




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