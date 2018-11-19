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تامر حسني يحتفل بفيلمه الجديد مع زينة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك الفنان تامر حسني جمهوره بمجموعة من الصور لحفل انطلاق تصوير فيلمه الجديد، الذي تنتجه نيو سينشري، ويظهر في الصور فريق عمل الفيلم: المخرج سعيد الماروق و خالد الصاوي و زينة. وكتب تامر تعليقا على الصور:


أمس من حفل عشاء شركة دولار الشركة المنتجه لفيلمي القادم مع نجوم و أبطال وصناع العمل.. لم نستقر حتى الآن على إسم العمل وهناك بطله أخرى وبطل آخر جاري التفاوض معهم.
 وظهرت في الصور بسمة بوسيل زوجة تامر حسني في أول ظهور لها بعد إنجابها طفلهما الثالث “آدم” في الولايات المتحدة الأمريكية.

الصورة بلطف الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني
تامر حسني يحتفل بفيلمه الجديد مع زينة




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