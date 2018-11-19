الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, قاسم, الجمل, من, الجديدة, المكر,

تناشد الشرطة المواطنين بالمساعدة بالبحث عن قاسم الجمل 85 عاما من سكان الجديدة المكر بعد ان اختفت اثارة امس الاحد بالقرب من بيته

وجاء في بيان الشرطة ان طوله متوسط وضعيف البينه وشعره ابيض وكان يبلس قميص بني وبنطال اسود.كل من يعرف معلومه الرجاء الاتصال بالشرطة.