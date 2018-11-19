النائبة توما - سليمان: صمت الوزراء في حكومة نتنياهو قاتل!

انطلقت قبل قليل نشاطات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في الكنيست، وافتتحت النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) رئيسة اللجنة البرلمانيّة لمكانة المرأة والمساواة الجندريّة النقاش ورحبت بالسّفيرات المشاركات وخصّت بالذكر سفيرة سلوفينيا بربارا سوشنيك التي بادرت لمعرض في اللجنة لصور حول أشكال عنف تعاني منها النساء.

وقالت توما - سليمان في بداية حديثها: "نفتتح اليوم أسبوعًا من النشاطات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك في ظل مقتل 20 امرأة منذ بداية هذا العالم، قتلن لكونهن نساء".وتابعت: "نستطيع أن نشير الى عدد النساء اللواتي قتلن، ولكن للأسف الشّديد تعاني العديد من النساء بشكل يومي من العنف بأشكاله المختلفة، ومن أجلهن علينا أن نتابع العمل بشكل يومي لمناهضة هذه الظاهرة ومن أجل ضمان حق النساء بحياة كريمة بدون عنف جندري".وأردفت: "20 امرأة قتلن ولم نسمع أي تصريح من أي وزير أو وزيرة في حكومة نتنياهو حول الارهاب الذي تعاني منه النساء في هذه البلاد، بالرغم من أنهم يتحدثون كل الوقت عن الأمن والأمان، ولكن على ما يبدو أمن النساء ليس في سلم أولويّات هذه الحكومة!".هذا وتستمر النشاطات المختلفة في الكنيست بمبادرة النائبة توما - سليمان خلال هذا اليوم وغدًا الثلاثاء.