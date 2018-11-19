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مؤنس عبد الحليم رئيس مجلس كفرمندا :شباب طائش قاموا للأسف برمي أوراق بيضاء فارغه من الشبابيك



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق






جاء في بيان صادر عن مؤنس عبد الحليم رئيس مجلس كفرمندا الجديد اليوم :" أنا شخصيا أستنكر أي تصرفات صبيانية قد بدرت من أفراد لا يمثلون الا أنفسهم. تمت بحمد الله اليوم مراسيم إستلام المجلس الأحتفاليه وكنت قد طالبت بالأمس بعدم ازعاج الناس واحترام الجيران وقد كان الاحتفال هادئا ولبقا خلى من الموسيقى والاطاله والمغالاه في الاحتفال .


إلا أن بعض الشباب الطائش والمتحمس قاموا للأسف بإطلاق المفرقعات ورمي أوراق بيضاء فارغه من الشبابيك .


أنا شخصيا أستنكر أي تصرفات صبيانية قد بدرت من أفراد لا يمثلون الا أنفسهم. 


نعتز ونحترم ونقدر ونفتخر بكفرمندا وجميع عائلاتها وأشكر كل من شارك في الاحتفال. وأود التأكيد إن مثل هذه التصرفات لا تمثل الصورة الحقيقية ولا تمثل الوجه المشرق والحضاري لأهالي كفرمندا.


أهلنا الكرام لقد اجتمعنا قبل أيام في بيت العم العزيز محمد زيدان أبو فيصل وعاهدنا الله والناس على تطويق أي خلاف قد يحدث ومعالجته بالطرق السلمية والحضارية كما يليق بنا ووبلدنا وأهله. لذا فإني وبالنيابة عني وعن جمهور وقيادة قائمة كفرمندا الموحدة أدعوا الى ضبط النفس والتعقل والعمل بروية وحكمه من أجل الحفاظ على أمن وأمان البلد .




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