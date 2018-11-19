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رفض طلب التماس حاتم غانم لفحص وفرز أصوات في انتخابات الرئاسة في ساجور‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قبلت المحكمة المركزية الادارية في حيفا ادعاءات المحاميين عماد وجلال دكور، ورفضت طلب فحص وفرز اصوات في انتخابات لرئاسة المجلس في قرية ساجور.




 وجاء في بيان صادر عن مكتب المحامي عماد دكور أنّ: "المحكمة المركزية الإدارية في حيفا اصدرت اليوم 19.11.2018 قرارها برفض طلب المرشح للرئاسة السيد حاتم غانم، حيث انه طلب بفحص أوراق التصويت التي كانت لصالح السيد جبر حمود والمكتوبة بخط اليد بقلم رصاص وأوراق التصويت لنفس المرشح لكن غير المتشابهة. ويذكر ان السيد جبر حمود فاز بالرئاسة بفارق 10 اصوات فقط".


وتابع البيان:"هذا وكان المحامي چولدهامر قد تقدم بالتماس للمحكمة المركزية الإدارية في حيفا، يطلب فيه، باسم موكله السيد حاتم غانم، فرز وتصوير 12 ورقة تصويت للرئاسة كتبت لصالح السيد جبر حمود بقلم رصاص بادعاء ان هذه الأصوات تعتبر لاغية، كما وطلب عد الأصوات التي كانت لصالح السيد جبر حمود بادعاء ان كل ظرف تصويت يحتوي على ورقتين او ثلاثة لصالح السيد جبر حمود وهي غير متشابهة، تعتبر لاغية".


وزاد البيان:"القاضي برلينير قَبِلَ كل ادعاءات المحاميين عماد وجلال دكور بأنه لا يوجد اساس قانوني للادعاءات بأن كل ورقة تصويت كتبت بقلم رصاص تعتبر لاغية، وقرر القاضي برفض ادعاء الملتمس وقرر انه مسموح وجود اوراق تصويت غير متشابهة للمرشح في نفس ظرف التصويت بشرط ان يكون عددها لا يتجاوز 3 اوراق تصويت لنفس المرشح. من الجدير بالذكر ان القاضي رفض ادعاءات الملتمس بالرغم من ان الفارق هو صغير جدا ولا يتجاوز ال 10 اصوات"، إلى هنا البيان.




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