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مؤتمر الاقتصاد في المجتمع العربي" لـ TheMarker وبنك لئومي



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يعقد الاربعاء المقبل الموافق 21.11.2018 "مؤتمر الاقتصاد في المجتمع العربي"  لـTheMarker وبنك لئومي، في فندق جولدن كراون في مدينة الناصرة، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وممثلين عن الوزارات الحكومية ومختلف الشركات والمؤسسات، وشخصيات من عالم المال والأعمال.


ويشمل المؤتمر حلقة خاصة في موضوع "خلق فرص في الرياضة" بمشاركة موشيه "حوجيج"، رئيس مجلس إدارة "سينجولريتيم"، ومن أصحاب بيتار القدس، بالإضافة إلى رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة أبناء سخنين، محمد أبو يونس، في حديث مع المحلل الرفيع في TheMarker سامي بيرتس.  


ويذكر ان المؤتمر يناقش هذا العام التغييرات التي يمر بها المجتمع العربي، الفرص المتاحة أمام المواطنين اليهود والعرب على حد سواء، من خلال الشراكة التجارية في المجالات المختلفة الآخذة بالازدهار في البلاد، الفوارق التي مازالت قائمة ويجب جسرها في مجال الصحة، الهايتك، التشغيل والأكاديميا، ويشارك في المؤتمر رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، دافيد برودت، رئيس بلدية الناصرة علي سلام، رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة،  السفير البريطاني في إسرائيل، ديفيد كواري،  مدير عام وزارة القضاء،  ايمي فالمور  وشخصيات أخرى.


إضافة إلى ذلك، يتخلل برنامج المؤتمر مجموعة من المحاضرات لشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية وعدة جلسات في مواضيع متنوعة من بينها "خلق الفرص في المبادرات والتحديث، خلق فرص في السياحة، نساء رائدات بالأعمال، خلق فرص العمل. 




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