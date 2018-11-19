"لقاءات, حاسمة", في, القاهرة, قريبا, تحدد, مصير, المصالحة,

يرتقب أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، "تحركات حاسمة" تحدد مصير عملية المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، تبدأ بعقد لقاء مهم بين وفد قيادي رفيع من حركة حماس، والمسئولون في جهاز المخابرات العامة المصرية، يتحدد بموجبه الخطوات القادمة لإتمام عملية المصالحة.

وعلمت "القدس العربي"، أن المخابرات المصرية أرسلت لحركة حماس، دعوة مؤخرا لزيارة القاهرة، وأنه كان من المفترض أن تكون الزيارة قبل عدة أيام، غير أن الأحداث الميدانية على الأرض، وما شهده قطاع غزة من تصعيد، أجل تلك الزيارة، خاصة وأن المسئولين المصريين وعدوا بتحريك ملف المصالحة، بعد تثبيت حالة الهدوء في غزة.ويحسب ما هو مخطط للقاء القادم، بناء على التقاربات التي أوجدها الوفد المصري، الذي تحرك مؤخرا وأجرى اتصالات ولقاءات عدة مع المسئولين في حركتي فتح وحماس في غزة ورام الله، إضافة إلى تلك اللقاءات التي عقدت سابقا في القاهرة، وآخرها لقاء جمع جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية في القاهرة، فإنه سيتم خلاله حال سارت الأمور على النحو المخطط له، أن يتم الإعلان رسميا في القاهرة عن استئناف تطبيق بنود اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر من العام الماضي.ومن المقرر أيضا وفق الخطة الموضوعة التي أكدها مسئول بارز في أحد فصائل منظمة التحرير، أن يغادر على عقب ذلك وفد قيادي رفيع من حركة فتح إلى القاهرة، من أجل الشروع في الاتفاق على آلية تطبيق البنود التي اشتمل عليها اتفاق 12 أكتوبر، والتي تشمل في مقدمتها “تمكين” الحكومة الفلسطينية من إدارة قطاع غزة في المرحلة الأولى.